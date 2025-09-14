Губернатор Югры поздравил команду региона с победой в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону
Глава региона Руслан Кухарук поздравил югорских спортсменов с победой на чемпионате России по летнему биатлону. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Михаил Морилов, Никита Поршнев, Алексей Вагин и Даниил Серохвостов продемонстрировали блестящую командную работу, финишировав за 1 час 14 минут 20,4 секунды. Женская сборная Югры также показала высокие результаты, добавив серебро в копилку медалей чемпионата. Поздравляю спортсменов и тренерский состав с заслуженным успехом!» — отметил Руслан Кухарук.