В Ханты-Мансийске на форуме «Добрино» представили передвижную выставку о современных героях России
На Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрино» платформы Росмолодёжь.Форумы работает передвижная выставка «Защитники Отечества». Она посвящена людям, чей ежедневный труд укрепляет силу и суверенитет страны.
Как сообщают организаторы форума, проект реализован креативным агентством «ЗАРЯ» и центром «ШУМ» при грантовой поддержке Движения Первых. В основе выставки лежат реальные истории россиян, их фото и видео с мест событий.
«Эта выставка не просто о бойцах СВО, она – о людях, которые постоянно нам помогают и делают нашу жизнь лучше и комфортнее, порой рискуя своим здоровьем или жизнью, отодвигая личные интересы на второй план. Благодаря проекту мы можем ближе прикоснуться к этой частичке гражданского общества», – рассказала представитель центра «ШУМ» из Ханты-Мансийска Алиса Беткер.
Формат выставки на форуме «Добрино» включает интерактивный квиз: ребята отвечают на вопросы и получают небольшие призы.
«Выставка откликнулась мне своей патриотичностью и душевностью, ведь героем и защитником может стать каждый, независимо от социального статуса или звания. Герой – про то, какой поступок ты сделал для людей», – отметил участник форума «Добрино» Матвей Аганин из Курганской области.
Проект «Защитники Отечества» уже побывал в нескольких регионах России и продолжит путешествие по стране после завершения форума. Его цель – не только рассказать о подвиге современников, но и вдохновить молодежь на активную гражданскую позицию.
Напомним, что форум «Добрино» проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), правительства Югры, Ассоциации Добро.рф, Академии развития гражданского общества «Добрино», АНО «Молодёжный центр Югры» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».