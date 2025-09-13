Форма поиска

Для слабовидящих
фото: ugra-news.ru

В Югре завершилось досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления

13.09.2025

Завершился этап досрочного голосования на выборах в органы местного самоуправления Югры.

"Численность участников, воспользовавшихся правом досрочного голосования, составила 11 932 человека. Данный показатель соответствует 9,34% от общего числа избирателей, зарегистрированных в муниципалитетах, где проводятся выборы", - сообщает Избирком Югры. 

Голосование проходило в помещениях участковых избирательных комиссий и в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа.

В настоящее время каждый бюллетень избирателя, проголосовавшего досрочно на избирательном участке, хранится в опечатанном в присутствии наблюдателей конверте. Конверты помещены в сейфы, которые находятся под охраной полиции, ведется видеонаблюдение.

Завтра утром, 14 сентября, в день основных выборов, перед открытием участков, члены комиссий в присутствии наблюдателей вскроют конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших граждан и опустят в стационарные ящики для голосования, что обеспечит учёт всех поданных голосов. 

ugra-news.ru

13.09.2025

13.09.2025