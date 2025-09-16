В Югре Росгвардия приняла участие в благотворительной акции по сбору средств на нужды СВО
В адрес начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника полиции Евгения Симакова поступила благодарность от директора Ханты-Мансийского центра содействия семейному воспитанию Ирины Пасицкой за активное участие в благотворительном мероприятии.
Накануне военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в благотворительной ярмарке, организованной в Ханты-Мансийском центре содействия семейному воспитанию. Более 50 поделок из дерева, фетра, шишек и других материалов подготовили подшефные Росгвардии воспитанники в возрасте от 7 до 17 лет.
В ходе мероприятия были организованы мастер-классы: дети взрослые могли совместно мастерить, например, шить чебурашек из фетра, которые отправятся вместе с посылками на фронт и станут добрыми талисманами для югорчан.
Особую атмосферу создавала общая работа по плетению маскировочных сетей.
На вырученные средства будут закуплены медикаменты и продукты питания для ребят, проходящих службу в зоне выполнения специальной военной операции.
