Лекторы Общества «Знание» выступили перед участниками финального образовательного модуля программы «Герои Югры»
Просветительские мероприятия состоялись в Ханты-Мансийске. Встречи с участниками провели региональные и федеральные эксперты, в том числе лекторы Общества «Знание».
В ходе обучения ветеранов СВО учили планировать, вести и презентовать проекты, работать с запросами людей, решать общественные и кадровые вопросы. Секретами ораторского мастерства с участниками программы поделилась лектор «Знания», журналист, теле и радиоведущая Ольга Зиналиева. Слушатели узнали, как преподносить материал, чтобы его запомнили, освоили техники работы с дыханием и поняли, как проявляется волнение – через скованные жесты, зажатую челюсть, искаженное или тихое звучание голоса.
Лектор продемонстрировала приемы, которые позволяют справиться с неуверенностью и тревогой перед публичными выступлениями. Она посоветовала не торопиться, делать паузы, использовать «спасательные круги» – заранее подготовленные опоры, такие как ключевые тезисы на слайдах, карточки с основными пунктами или даже визуальные подсказки в зале. По ее словам, эти инструменты помогают быстро сориентироваться, если мысли путаются, и возвращают уверенность, не давая панике взять верх.
Также Ольга Зиналиева отметила, что очень важно качественно готовить материал – тщательно структурировать речь, репетировать её вслух и заранее продумывать возможные вопросы аудитории.
Об управлении общественно-политическими процессами рассказала лектор Общества «Знания», главный научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета, профессор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Наталья Харитонова. Участники встречи разобрали понятие и структуру общественно-политических процессов, узнали ключевые цели управления ими – это обеспечение политической стабильности и общественного согласия, легитимация принимаемых управленческих решений, формирование позитивного образа власти и доверия к ней и другие.
Кроме того, слушатели узнали, что такое политическое планирование – это системный процесс постановки четких целей, определения приоритетов и разработки путей их достижения в государственном управлении и общественных отношениях. В завершение участники обсудили общественно-политическую работу – практическую деятельность по вовлечению граждан в политические процессы, включая агитацию, просвещение и обратную связь.
Встречи с лекторами Общества «Знание» вызвали живой интерес у ветеранов специальной военной операции, которые активно задавали вопросы и делились своим опытом.
Напомним, проект «Герои Югры» является региональным аналогом федерального проекта «Время Героев», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Он стартовал в декабре 2024 года. Очное обучение на курсе проходят 30 участников специальной военной операции.