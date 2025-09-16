В Югре упростили получение единовременного пособия для коренных народов Севера
Все больше коренных северян смогут воспользоваться правом на получение единовременного пособия при рождении ребенка, а также бесплатной юридической помощью. Это решение приняло правительство Югры на недавнем заседании. Встреча прошла под председательством губернатора Руслана Кухарука.
Защита исконной среды обитания коренных народов Севера, сохранение традиционных промыслов, образа жизни, их культурного наследия – один из важнейших аспектов социальной политики автономного округа. Это большой пласт работы региональных властей, общественности и самих югорчан, тем более что развитие Сибири, Арктики и Дальнего Востока – приоритетная задача в нашей стране.
Для семьи и детей
Отметим, что в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в нашем регионе работают 30 мер поддержки, которые охватывают различные сферы жизни. Среди них компенсации, гранты, субсидии и единовременные выплаты. С каждым годом число получателей этой поддержки увеличивается. И теперь коренным малочисленным народам Севера упростят получение единовременного пособия на ребенка.
– Теперь оно будет распространяться не только на тех, кто являются субъектами права традиционного природопользования, включенными в региональный реестр территорий традиционного природопользования, но и на тех представителей коренных народов, которые постоянно проживают на территориях, включенных в перечень мест, утвержденный 631-м постановлением Правительства РФ, – рассказал Руслан Кухарук о новом законопроекте, одобренном на заседании правительства. По словам главы региона, это решение позволит охватить дополнительно вышеозначенной мерой поддержки 200 человек.
По словам исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Светланы Кругловой, этот документ предусматривает те места, которые утверждены для проживания коренных народов Севера:
– При наличии обращения, Агентство социального благополучия Югры в рамках межведомственного взаимодействия будет запрашивать сведения, подтверждающие проживание и прописку в месте, входящем в реестр постановления, а также принадлежность к коренным народам Севера. При подтверждении обоих фактов мера поддержки будет назначена.
Стоит отметить, что некоторые меры поддержки представителей коренных народов Севера уже осуществляются с учетом двух реестров – и окружного, и федерального. Поэтому Руслан Кухарук поставил задачу, чтобы реестр был наполнен теми людьми, кто к этой категории относится, кто имеет право на такие меры поддержки.
– Со стороны региона мы должны сопровождать этот процесс, – добавил губернатор.
О бесплатной юридической помощи
Второе важное решение правительства Югры – предоставление коренным народам Севера права на получение бесплатной юридической помощи, связанной с ведением традиционной хозяйственной деятельности.
По словам Людмилы Алферовой, уполномоченного по правам коренных народов Севера в Югре, бесплатная юридическая помощь – не новая мера поддержки, которая существует в автономном округе, однако в нее внесли качественные изменения:
– Эта инициатива была ранее озвучена на профильной стратегической сессии, на которой мы рассматривали эффективность мер государственной поддержки в отношении коренных народов Югры. Предложение было услышано, поддержано. И я надеюсь, что это изменение в законодательстве поможет еще большему числу людей получить бесплатную юридическую помощь.
Напомним, что изначально акцент делался на тех людях, кто осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и живет в лесу, на территориях традиционного природопользования. Теперь на эту меру поддержки смогут рассчитывать и люди в местах компактного проживания коренных народов Югры. Ее смогут получать и в сельских поселениях, на удаленных территориях, в частности и рыбаки, охотники.
– Это здорово, что у нас предусмотрена дополнительная правовая защита для людей из глубинки! Не имея зачастую специальных юридических знаний, коренным непросто ориентироваться в правовом пространстве и справиться самостоятельно в решении житейских вопросов. Наша общая задача – быть рядом, поддержать и подсказать, – отметила Людмила Алферова.