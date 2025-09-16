В Югре расширили меры поддержки для многодетных семей
Теперь многодетные семьи смогут получать поддержку независимо от того, обучается ли старший ребенок до того момента, как ему исполнится 23 года. Подробнее об этом решении правительства Югры – в материале нашего корреспондента.
Ячейка общества- приоритет политики
Поддержка семьи, материнства и детства-одно из главных направлений социальной политики автономного округа. Напомним, что наш регион в части суммарного коэффициента рождаемости занимает 10-е место по стране. В автономном округе сейчас более 47 тысяч многодетных семей, в них воспитываются около 140 тысяч юных югорчан. В частности, только в этом году более 500 семей воспользовались компенсацией проезда к месту отдыха и обратно. Многодетные семьи сталкиваются с многими проблемами, и самая серьезная, конечно материальная. Поэтому в Югре год от года расширяют меры поддержки для таких ячеек общества. В частности, к подобным новациям можно отнести решение, которое одобрили на правительстве региона.
- Теперь право на получение мер поддержки многодетным семьям будет предоставляться до достижения старшим ребенком возраста 23 лет независимо от факта обучения в образовательной организации, если этот ребенок является совершеннолетним инвалидом 1-2 группы или участником СВО, не состоящим в браке, -рассказала и.о. директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова.
Также многодетная семья имеет право на поддержку в случае, если совершеннолетний ребенок погиб, участвуя в специальной военной операции до достижения следующим по старшинству ребенком этой семьи 18 лет. Если он обучается очно-то до 23 лет.
- Статус многодетной семьи – единый по всей России, но меры поддержки, а также правовое регулирование в этом отношении, каждый регион устанавливает самостоятельно, - добавила Светлана Круглова. По ее словам, в Югре, в и дальше будет проводиться поддержка многодетных семей. И нынешнее решение правительства Югры еще больше расширяют возможности граждан югорчан на получение мер поддержки.
Не просто помощь, но необходимость
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Югре Игорь Илык, рассказал, что полностью поддерживает инициативу правительства Ханты-Мансийского автономного округа в отношении социальной поддержки для многодетных семей участников СВО:
- Эти семьи несут огромную нагрузку, совмещая заботу о детях с тревогой за близких на передовой. Расширение мер поддержки – это не просто помощь, это необходимость, проявление заботы государства о тех, кто защищает нашу страну и воспитывает будущее поколение. Комплексный и адресный подход, реализуемый в Югре, учитывает реальные потребности таких семей. Особо ценно, что оформление льгот происходит быстро и без лишней бюрократии. По словам Игоря Илыка, фонд «Защитники Отечества» работает в тесном взаимодействии с правительством Югры, активно участвуя в работе с многодетными семьями участников СВО, предоставляя всестороннюю поддержку – от консультаций по вопросам получения льгот до решения индивидуальных проблем:
- Мы стремимся к тому, чтобы каждая семья чувствовала заботу государства и знала, что их вклад высоко ценится. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить достойную жизнь тем, кто защищает наше будущее, -резюмировал Игорь Илык.
Добавим, что решение правительства Югры способствует улучшению благосостояния и укреплению института семьи.