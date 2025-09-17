С начала года Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре направило остатки материнского капитала для 390 семей
С сентября 2024 года семьи, у которых после распоряжения основной частью средств материнского капитала осталось ровно или менее 10 тысяч рублей, могут получить этот остаток в виде единовременной выплаты. С начала 2025 года Отделение СФР по ХМАО – Югре направило остаток маткапитала 390 семьям.
Размер выплачиваемого остатка определяется по фактической сумме на сертификате в день обращения его владельца за выплатой. Перечислена она будет в том случае, если остаток не превышает 10 000 рублей. Например, когда после всех распоряжений на сертификате осталось 8 000 рублей. Если неистраченный капитал больше 10 000, такой остаток не будет выплачен.
«В заявлении на выплату нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств. Сумму остатка на сертификате вписывать не требуется, поскольку эти данные есть в распоряжении регионального Отделения СФР. Специалисты рассматривают заявку в течение 5 рабочих дней и перечисляют средства за 5 рабочих дней. Потратить их можно на любые цели», — рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением Социального фонда по ХМАО – Югре.
Региональное Отделение СФР выплачивает неиспользованный остаток материнского капитала независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Владельцы сертификата всегда могут узнать точную сумму оставшихся средств в личном кабинете на портале госуслуг, а также в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре или МФЦ.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).