В Югре предлагают пересмотреть норму сбора кедровых шишек
Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют ужесточить регулирование сбора кедровой шишки после массовых обращений граждан. Проблема варварских методов заготовки орехов вызвала широкий общественный резонанс, достигнув почти 900 публикаций в социальных сетях за последнюю неделю.
Особое беспокойство жителей региона вызывают браконьерские способы добычи с использованием так называемых «кедротрясов» и «колотушек», пишет ugra-tv.ru. Эти приспособления наносят непоправимый вред вековым деревьям, часто приводя к их гибели. На недавнем заседании правительства приняли решение рассмотреть ситуацию комплексно, включая аспекты предпринимательской деятельности.
По словам руководителя Природнадзора Югры Алексея Ковалевского, основная инициатива требует федерального уровня регулирования:
«Необходимо пересмотреть процесс сбора лесных пищевых ресурсов, определить новые заготовки для того, чтобы не допускать такого нерегулируемого, неуправляемого процесса, когда люди массово, в короткий промежуток времени начинают заходить в лес, создавая неудобство», — пояснил Ковалевский.
Природоохранное ведомство уже скорректировало маршруты патрулирования в условиях урожайного года. На начало сентября проведено более 200 рейдов, в ходе которых изъяли 14 незаконных орудий добычи. Нарушителей привлекают к административной ответственности с штрафами от 1000 до 4000 рублей.
Впрочем, существующие меры наказания многие считают недостаточными для сохранения кедровых лесов. Эксперты предлагают разработать систему лицензирования и квотирования сбора, а также усилить контроль за оборотом кедрового ореха.
В конечном счете, власти надеются найти баланс между интересами предпринимателей, местного населения и необходимостью сохранения уникальной природы Сибири. Решение этого вопроса станет важным шагом в защите кедровых лесов для будущих поколений.