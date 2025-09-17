Двое югорчан вошли в число победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере соцобслуживания
В федеральном центре «Сириус» прошла торжественная церемония награждения лучших специалистов страны в рамках X Всероссийской недели охраны труда. Участие в конкурсе приняли свыше 4 000 специалистов со всей страны. Двое югорчан вошли в число победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере соцобслуживания. Об этом сообщает Депсоцразвития Югры.
Специалист по социальной реабилитации Нижневартовского реабилитационного центра для инвалидов Татьяна Михайдарова одержала победу в номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов».
За прошлый год в рамках ее инклюзивного проекта «Особый взгляд» 92 подростка с особенностями здоровья освоили азы журналистики, режиссерского дела и актерского мастерства. Студия при реабилитационном центре существует уже более 5 лет. Создание видеоконтента - труд коллективный. И каждый желающий найдет здесь занятие по возможностям и по способностям. Ребята пробуют себя в качестве актеров, ведущих, и монтажеров. С открытием этой студии они стали более раскрепощенными, они научились правильной речи и ведению диалога.
Директор Центра социальной реабилитации «Феникс» в Нижневартовске Эдуард Ахатович Гиниатуллин победил в номинации «Лучшая практика социальной реабилитации больных наркоманией». Благодаря его проекту «Возрождение» реабилитацию прошли 76 человек. Отметим, что «Феникс» - один из первых центров, которые создавались на территории страны для реабилитации и социализации наркозависимых.
«Гордимся достижениями земляков и желаем дальнейших успехов в благородном деле помощи людям!», - поздравляют победителей в Депсоцразвития Югры.