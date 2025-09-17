Губернатор Югры держит на личном контроле создание в регионе новых объектов благоустройства
Как идет в Югре возведение объектов благоустройства, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, говорили на профильной комиссии под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука.
Особое внимание уделили ходу реализации проектов-победителей 2024 года: «Парка Первопроходце» в Когалыме и центрального городского сквера «Северное сияние» в Югорске. А также обсудили создание новых объектов благоустройства. В текущем году лучшими на всероссийском уровне выбраны целых пять проектов от автономного округа: набережная речвокзала «Колыбель города» в Белоярском, этнодеревня «Сердце Западной Сибири» в Когалыме, центральная городская площадь в Лангепасе, площадь Юбилейная в Нефтеюганске и бульвар Юности в Покачах. Благоустройство этих объектов запланировано на следующий год.
Как отметил губернатор Руслан Кухарук, такое количество победителей от нашего округа - впервые.
«Это говорит о повышении качества подготовки документации, которая идёт к заявке от муниципалитетов, и о том, что команды сегодня работают над тем, чтобы проекты были поддержаны жителями и достойно оценены профессиональным сообществом. Я думаю, что это закономерный результат многолетней работы всей команды. Эта заслуженная награда, вместе с тем, ставит перед нами серьезные задачи уже на следующий 2026 год», - нацелил коллег глава региона.
О том, как идет благоустройство проектов-победителей прошлого года, доложили главы муниципалитетов. Так глава Когалыма Тимур Агадуллин рассказал, что в городе близятся к завершению работы по благоустройству Парка Первопроходцев.
Второй этап проекта предполагает благоустройство участка площадью 7,2 гектара, увеличив общую благоустроенную зону до 22 гектаров. Согласно муниципальному контракту, будут обустроены пешеходные и велодорожки, возведен аттракцион - тюбинговая горка «Слияние рек», установлены малые архитектурные формы, сооружены пирсы возле естественного водоема, организованы автостоянка и туалет. Планируется также освещение территории и монтаж инженерных коммуникаций. По плану работы должны завершиться 24 октября 2025 года.
Глава Югорска Алексей Харлов доложил, на какой стадии ведутся работы по созданию сквера «Северное сияние». Проект предусматривает благоустройство площади 3,2 гектара. В контракт входят проведение кабелей и инженерных сетей, установка освещения и опор для видеокамер, выравнивание земли, укладка плитки, формирование дорожек, покрытых гравием, обустройство деревянных мостовых, изготовление скамеек из бетона, строительство амфитеатра, сцены, зоны для игр, монтаж мобильных туалетов, озеленение и установка малых архитектурных форм. Работы планируют завершить в конце октября. Объект готов на 54%. Окончание работ запланировано на 31 октября 2025 года.
Также на заседании обсудили в целом реализацию проектов благоустройства в автономном округе.
«На сегодняшний день работы полностью завершены на 31 объекте. До конца октября для югорчан откроются еще 39 пространств. Держу этот вопрос на личном контроле, поскольку каждый из этих объектов реализуется по запросам жителей. В этом году более 146 тысяч югорчан приняли участие в выборе общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году», - отметил Руслан Кухарук в своем телеграмм-канале.
В ходе межведомственной комиссии глава региона утвердил график реализации проектов в текущем году и подчеркнул, что помимо исполнения взятых на себя обязательств по контрактам, в муниципалитетах должна пройти общественная приемка всех объектов благоустройства.
«Народный контроль существовал всегда. Среди жителей нашего региона также много активистов, которые принимают участие как в обсуждении, так и реализации проектов. Именно благодаря усилиям таких людей ни строители, ни заказчики, ни главы органов местного самоуправления не имеют права расслабляться. В рамках своих рабочих визитах в обязательном порядке буду посещать те объекты, которые стали результатом нашей совместной работы в
текущем году», – резюмировал глава региона.