В Югре Росгвардия проводит мероприятия, посвященные Дню сил специального назначения
Накануне Дня сил специального назначения, отмечаемого ежегодно 30 сентября, сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре организовали ряд мероприятий с подшефными школьниками, участниками СВО и региональными журналистами.
В Ханты-Мансийске на базе спортивного клуба «Выбор бойца» сотрудник СОБР «Норд» теруправления майор полиции Алексей Ф., обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, инструктор международной академии Альянс джиу-джитсу, провел ознакомительный мастер-класс по спортивной борьбе грэпплинг для югорчан, вернувшихся из СВО.
«В занятиях участвовали 20 ветеранов боевых действий, они выполняли спортивные упражнения, которые позволяют ребятам восстановиться и быстрее адаптироваться», – отметил офицер ведомства.
Мероприятие стало подготовительным этапом перед участием защитников Отечества в турнире «Сибирские грэпплеры», посвященном памяти Героя ДНР и Героя России Владимира Жога, который состоится в апреле 2026 года в Ханты-Мансийске.
Также представители спецподразделения организовали познавательную встречу для людей с ограниченными физическими возможностями Ханты-Мансийского реабилитационного центра, показав элементы экипировки бойцов, средства индивидуальной защиты и связи, снаряжения и автомобильного транспорта.
Кроме этого, офицеры СОБР встретятся со старшеклассниками образовательных учреждений региона и расскажут, как подготовить себя к службе в отряде, так как, по мнению специалистов Росгвардии, начинать укрепляющие тело тренировки нужно уже в старшем школьном возрасте.
А в Сургуте представители специального отряда быстрого реагирования станут участниками интервью для корреспондентов медиахолдинга «Омедиа», чтобы проинформировать о задачах подразделения и примерах несения службы.