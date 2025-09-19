В Югре готовятся к международной выставке «Сургут. Нефть и газ — 2025»
Международная специализированная технологическая выставка «Сургут. Нефть и газ» — важное мероприятие для нефтегазовой отрасли. На нем определяется вектор развития отечественного ТЭКа, обсуждаются актуальные проблемы сферы.
В этом году выставка «Сургут. Нефть и газ — 2025» юбилейная, она пройдет в экономической столице округа в 30-й раз, с 24 по 26 сентября в СОК «Энергетик».
Экспозиции охватывают все процессы нефтегазодобычи, а участвуют в ней каждый год свыше 100 компаний. Они показывают достижения в области разработки и эксплуатации месторождений, технологические решения для повышения эффективности работы и безопасности производства, оборудование и материалы для нефтегазовой промышленности и нефтесервисной отрасли.
Деловая программа мероприятия традиционно насыщенная. На полях выставки проводятся встречи, переговоры с ведущими игроками рынка нефтегазовых технологий, конференции и семинары с участием экспертов отрасли.
Приведем несколько цифр, которые размещены на портале мероприятия, и которые свидетельствуют об его эффективности. Так, 83 % участников положительно оценивают итоги работы на выставке, а 81,3 % участника увеличивают продажи.
Напомним, в прошлом году на выставке свыше 120 компаний представили свои передовые технологии и оборудование. Основными темами мероприятия в 2024 году были трудноизвлекаемые запасы нефти и газа в современных реалиях, импортозамещение, безопасность объектов нефтегазовой отрасли и актуальные кадровые вопросы.
Организатор выставки – АО «Окружной Выставочный Центр «Югорские Контракты» при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ПАО «Сургутнефтегаз», Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры, администрации Сургута.