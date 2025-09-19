С 1 сентября будут применяться обновленные правила предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка
Усыновителям будет предоставляться отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 70 дней.
«С 1 сентября вступило в силу принятое в целях реализации статьи 257 Трудового кодекса Российской Федерации постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2025 № 351, которым утверждены Правила предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка, – разъяснили в прокуратуре Югры. Так, указанным работникам предоставляются отпуска по уходу за ребенком: на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при одновременном усыновлении 2 и более детей – 110 календарных дней со дня их рождения; до достижения ребенком возраста 3 лет».
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами такие отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению.
Для получения отпуска в первом из указанных случаев работник подает по месту работы заявление о предоставлении отпуска с указанием его продолжительности (с предъявлением решения или копии решения суда об усыновлении ребенка (детей). К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка (детей).
При усыновлении ребенка (детей) обоими супругами работником дополнительно представляется справка с места работы (службы, учебы) супруга о том, что указанный отпуск им не используется или что супруга не находится в отпуске по беременности и родам.
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет предоставляется работникам, усыновившим ребенка (детей), в установленном для предоставления этого отпуска порядке.
Работникам, усыновившим ребенка (детей), на период соответствующего отпуска назначается и выплачивается пособие при усыновлении ребенка в порядке и размере, которые установлены для выплаты пособия по беременности и родам.
Кроме того, в законе отмечено, что лица, осведомленные об усыновлении ребенка (детей), обязаны сохранять тайну усыновления. В случае разглашения такой тайны вопреки воле усыновителя осведомленные лица привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия документа ограничен 1 сентября 2031 года.