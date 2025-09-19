День открытых дверей прошёл в Детском этнокультурно-образовательном центре!
Сегодня в Ханты-Мансийске, по центральной улице Мира у дома 52, развернулась живописная площадка, откуда звучала музыка коренных народов Югры, а прохожие могли увидеть детей и взрослых в национальных костюмах. А всё, потому что по этому адресу расположен Детский этно-культурно-образовательный Центр.
Здесь для желающих петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать, шить, валять, работать с бисером, выступать на театральной сцене, владеть ораторским искусством, творить и развиваться работают 27 программ. Уважаемые родители и дети, все они открыты для записи дополнительного образования! Приглашаются дети с 6 до 17 лет.
Подробнее по телефону: 8 (3467) 329-388
