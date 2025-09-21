В Югре впервые отмечают День многодетных семей
В Ханты-Мансийском автономном округе сегодня, 21 сентября, впервые отмечают День многодетных семей. Теперь праздник будет проводиться ежегодно в каждое третье воскресенье сентября.
Инициатива учреждения праздника принадлежит партии ЛДПР. По словам депутата Виктора Сысуна, подобные инициативы важны не только для региона, но и для всей России.
«Такие инициативы действительно значимы, и не только для автономного округа, но и для всей Российской Федерации, поскольку в стране существует демографическая проблема. В Югре она выражена меньше, чем в целом по России. Такие праздники помогают подчеркнуть уважение к многодетным семьям со стороны общества и пропагандируют ценности многодетности среди югорчан. Югра — один из десятков регионов, где проводится подобный праздник», — отметил депутат.
Отметим, что в этом году День многодетных семей совпал с празднованием Рождества Пресвятой Богородицы, которое традиционно является важным для семейных пар, молящихся о даровании детей.