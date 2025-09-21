«В мире с природой»: как прошел семейный праздник в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске состоялся семейный фестиваль «В мире с природой» в рамках XXII международной экологической акции «Спасти и сохранить», передает корреспондент ugra-news.ru.
Для жителей и гостей столицы Югры подготовили мастер-классы, буккроссинг, цветочный своп, угощение гигантским 22-метровым пирогом и концертную программу. На входе детям вручали специальные билеты-купоны, по которым можно было участвовать в розыгрыше главного приза — велосипеда. Чтобы получить шанс на выигрыш, ребята проходили мастер-классы и выполняли задания на восьми станциях: раскрашивали шоперы, участвовали в настольной игре «Экотека», отвечали на вопросы викторины о Югре и делали поделки из природных материалов.
«Этот праздник в большей мере нацелен на детей, потому что у нас очень много познавательных мастер-классов и развлечений. Через творчество мы позволяем ребенку узнать больше об охране окружающей среды, о наших ресурсах, об экологии региона. Но и для родителей есть немало интересного: спортивные секции, обмен книгами и домашними цветами. Этот семейный праздник — одно из завершающих мероприятий акции „Спасти и сохранить“. Завтра мы проведём экологическую полигонку — интеллектуальный турнир, где командам будут задавать вопросы об охране природы. А завершит марафон большой субботник, который пройдет в Самаровском чугасе. На участие уже заявилось 400 человек», — рассказала заместитель руководителя Природнадзора Югры Светлана Король.
Символично, что событие совпало с Днём многодетной семьи, который впервые отметили в Югре. Первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев вручил первый кусок пирога многодетной семье Пачгановых. «Мы завершаем акцию „Спасти и сохранить“, которая стартовала 22 мая. За это время мы провели почти тысячу мероприятий, в них приняли участие около полумиллиона человек. Сегодня мы подводим итоги в семейном кругу, и особенно радует, что здесь так много детей. Именно в семье воспитываются такие чувства, как любовь к ближнему, к природе, к экологии. Поэтому формат семейного праздника мы выбрали неслучайно», — отметил Алексей Забозлаев.
Праздник собрал множество жителей города, за 22-метровым пирогом выстроилась огромная очередь. «Пирог был очень вкусный, нам удалось его попробовать. Еще мы уже успели слепить ежика из шишки. Очень много людей, это здорово. Побольше бы таких праздников», — поделилась впечатлениями жительница Ханты-Мансийска Наталья Поспелова.
По словам жительницы города Ирины Пуртовой, организаторы фестиваля очень постарались, чтобы всем участникам было интересно.
«Мы впервые пришли на праздник всей семьей и остались в восторге. Дети с удовольствием участвовали во всех активностях, сделали полезные поделки, экошопперы и букеты из сухоцветов. Несмотря на то, что пробыли четыре часа, усталости не чувствовали — всё было увлекательно. Особенно понравилось эко-караоке, шоу моды и мастер-классы. Праздник получился настоящим семейным событием», — отметила Ирина Пуртова.
Отдельная площадка была посвящена международному проекту «Красная книга глазами детей». «Наш мастер-класс называется „Древо экологии“. Дети рисуют исчезающие виды животных. Цель проекта — формировать активную жизненную позицию молодого поколения по защите редких видов», — пояснила автор проекта Ольга Стыцюк.
О значимости сохранения осетра, выращивания кедра и пчеловодства детям рассказывал общественный экоактивист Мидхат Хасанов. «Такие фестивали важны, потому что именно через детей мы действуем на родителей. Я рассказываю о том, как можно помочь природе», — сказал Мидхат Хасанов.
Отметим, что в ближайшие дни акцию «Спасти и сохранить» завершат экологическая полигонка и большой субботник в Самаровском чугасе, участие в котором уже подтвердили 400 человек.