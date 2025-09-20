«Кросс нации» в ХМАО собрал 22 908 югорчан
Почти 23 тысячи любителей бега и здорового образа жизни объединились и провели вечер субботы на свежем воздухе. Жители 21 муниципалитета округа присоединились к самому массовому спортивному мероприятию страны — Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Традиционно на дистанции выходили целыми семьями, а в Сургуте состоялся специальный забег для участников СВО и их родных.
Ханты-мансийский «Археопарк» стал местом настоящего спортивного праздника. Ровно в 13:00 здесь стартовал Всероссийский день бега «Кросс нации», который в этом году собрал рекордные количество участников — 6 700 человек. Мероприятие было посвящено предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что добавило ему особой, торжественной значимости.
«Каждый год мы стараемся сохранить лучшее в наших традиционных мероприятиях и добавить что-то новое. В этом году такой новинкой стала эта локация, и мы уже отмечаем, что опыт успешный. Что касается статистики, то на площадке мы зарегистрировали и раздали более 3 000 номеров. С уверенностью можно сказать, что в массовом забеге приняло участие более 3 000 человек, а общее количество гостей на территории археопарка составило 6 700 человек», — добавил директор «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко.
Церемония открытия началась с символичного жеста: на главную сцену были приглашены самые возрастные участники забега — Александр Александрович Тоюнда и Альбина Адамовна Дерябина. Их выход под торжественные фанфары стал овацией не только спортивному долголетию, но и жизненной стойкости, перекликающейся с темой юбилея Победы.
Перед массовым забегом тысячи участников разминались под руководством первого в истории российского спорта олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Его энергичная тренировка задала высокий темп всему последующему событию.
Ровно в 13:15, после обратного отсчета, под залпы шумовых спецэффектов и приветственные крики болельщиков начался массовый забег на дистанции от 1,5 до 5 км. На финише самых выносливых встречали звуки ансамбля «Сибирь Брасс» и яркие выступления чирлидеров.
Сразу после завершения забегов началась церемония награждения победителей в различных возрастных категориях — от самых юных бегунов 2016 года рождения и младше до опытных ветеранов. Награды чемпионам вручали заместитель губернатора Югры Елена Майер и олимпийский чемпион Максим Храмцов.
Кульминацией праздника стал традиционный розыгрыш ценных призов от спонсоров. Счастливчики, чьи номера были выбраны случайным образом, унесли с собой планшеты, ноутбуки, смартфоны и даже телевизор.
Масштабное спортивное событие, длившееся более двух часов, продемонстрировало не только растущую популярность здорового образа жизни среди югорчан, но и объединило поколения, отдав дань уважения исторической памяти страны.