В Югре запущен первый автоматизированный пост наблюдений за состоянием воздуха
Природнадзором Югры в Урае организован первый пост территориальной системы мониторинга окружающей среды с отбором и анализом проб воздуха в автоматическом режиме.
Пост оснащён современными автоматизированными датчиками, которые непрерывно, с интервалом каждые 20 минут, осуществляют замеры концентраций восьми видов загрязняющих веществ: оксида углерода (CO), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), фенола, формальдегида, а также взвешенных частиц пыли и сажи.
Такой технический комплекс позволяет получать максимально точные и оперативные данные о качестве воздуха в режиме реального времени. Запуск автоматизированного поста наблюдений открывает новые возможности для анализа изменения состояния атмосферного воздуха, своевременного выявления источников загрязнения и оперативного принятия мер по охране окружающей среды.
Для проверки корректности работы автоматизированных систем контроля и подготовки передачи информации в государственный фонд данных пост до конца года проработает в тестовом режиме. С 1 января 2026 года результаты измерений будут размещаться в общем доступе для информирования жителей города и заинтересованных исполнительных органов.
Природнадзор Югры продолжит развивать территориальную систему экологического мониторинга, которой до 2030 года предусмотрено открытие еще 5 постов в городах с численностью менее 50 тысяч жителей (Нягань (2 поста), Югорск, Пыть-Ях и Лангепас).