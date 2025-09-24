В Югре определили ближайшие приоритетные задачи региональной системы здравоохранения
В Сургуте состоялась коллегия Депздрава Югры по вопросам оказания пациентам медицинской помощи. Власти округа и медицинское сообщество подвели итоги первого полугодия, а также обсудили ключевые направления развития системы здравоохранения в регионе в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Здоровые приоритеты
Мероприятие собрало более 140 специалистов: руководителей, главных внештатных специалистов и экспертов медицинских организаций округа.
Директор департамента здравоохранения округа Роман Паськов отметил, что заседание коллегии — это не только отчеты и цифры, но и живой диалог, в ходе которого формируются решения, влияющие на жизнь тысяч жителей Югры.
Одной из центральных тем стала доступность медицины в труднодоступных районах.
«Сегодня плавполиклиника «Николай Пирогов» обслуживает 49 населенных пунктов. В 2026 году к работе присоединится еще одно судно — «Святитель Лука». Это позволит дополнительно обследовать порядка 10 тысяч пациентов, которые смогут получить медицинскую помощь рядом с домом», - рассказал Роман Паськов.
Приоритетом в работе югорских врачей остается охрана материнства и детства. В настоящее время 74% родов проходят в учреждениях третьего (высшего) уровня. В округе проектируется новый перинатальный центр в Ханты-Мансийске, а в Нягани ведется строительство акушерского корпуса.
Как пояснил руководитель окружного депздрава, отдельный блок работы коллегии был посвящен онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям — тем направлениям, где жизнь пациента часто зависит от скорости и точности решений. В Югре доля выявления рака на ранних стадиях составляет 60%, пятилетняя выживаемость пациентов приближается к 70%. В регионе создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи, онкослужба оснащена современными линейными ускорителями, ПЭТ-КТ и циклотроном.
Впереди – серьезная работа
Кадровый вопрос остается одним из ключевых. В 2025 году в медицинские колледжи округа увеличен прием студентов, трудоустраиваются ординаторы, продолжается практика направления специалистов в труднодоступные поселения, в том числе вахтовым методом. Более тысячи руководителей и заведующих отделениями прошли оценку по 25 компетенциям, лучшие вошли в кадровый резерв.
Для молодых специалистов в регионе действуют меры поддержки. В частности, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые касаются медиков, работающих в отдаленных территориях.
Это далеко не все вопросы, которые обсудили врачи. В рамках коллегии состоялся круглый стол с участием федерального эксперта в области качества и безопасности медицинской помощи Олега Швабского. Как подчеркнул Роман Паськов, профессиональный взгляд эксперта помогает югорским медикам соотносить региональные практики с лучшими федеральными стандартами и находить новые точки роста.
«Впереди у нас серьезные задачи: укрепление первичного звена, развитие цифровых сервисов, расширение медицинской реабилитации, поддержка семьи и детства. А главное — повышение удовлетворенности жителей Югры качеством медицинской помощи», - резюмировал руководитель окружного департамента здравоохранения.