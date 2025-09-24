Молодому офицеру из Ханты-Мансийска вручили медаль Суворова
Доброволец Гумкорпуса, активист «Молодой Гвардии» воин-контрактник, заслуживший на передовой, несмотря на молодость, офицерское звание Иван Лаптев получил боевую награду — медаль Суворова.
Наградил лейтенанта Лаптева председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Иван Лаптев служит в должности заместителя командира роты батальона противодействия беспилотных систем. А начинал он осенью 2022 года совсем юным 19-летним добровольцем — обычным стрелком мотострелкового батальона. Совсем скоро стал лучшим стрелком подразделения, был награжден первой боевой наградой — медалью «За воинскую доблесть».
Позже получил офицерское звание. Новая награда – за то, что при выполнении боевой задачи по отражению атаки БПЛА противника он организовал оборону подразделения и не допустил потерь среди личного состава.
Указом Президента Российской Федерации Иван Лаптев удостоен медали Суворова. В настоящее время боец находится в краткосрочном отпуске.
«Для меня честь лично поздравить героя и поблагодарить за службу», – приводит «Югра-ТВ» слова Бориса Хохрякова.
До передовой Иван принимал активное участие в волонтёрской деятельности. И сейчас, даже находясь на службе, он принимает участие в благотворительных партийных проектах. Например, в августе этого года вместе с активистами Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Иван помогал в разгрузке и вручении рюкзаков первоклассникам Макеевки. Тогда в рамках акции «Собери ребёнка в школу» партийцы доставили в Донбасс больше 600 портфелей с канцелярией.