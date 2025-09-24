Форма поиска

Молодому офицеру из Ханты-Мансийска вручили медаль Суворова

24.09.2025

Доброволец Гумкорпуса, активист «Молодой Гвардии» воин-контрактник, заслуживший на передовой,   несмотря на молодость,  офицерское звание Иван Лаптев получил боевую награду — медаль Суворова. 

Наградил лейтенанта Лаптева  председатель Думы Югры  Борис Хохряков.

Иван Лаптев служит в должности  заместителя командира роты батальона противодействия беспилотных систем. А начинал он осенью 2022 года совсем юным 19-летним  добровольцем — обычным стрелком мотострелкового батальона.  Совсем скоро стал лучшим стрелком подразделения, был награжден первой боевой наградой — медалью «За воинскую доблесть».

Позже получил офицерское звание. Новая награда – за то, что  при выполнении боевой задачи по отражению атаки БПЛА противника он организовал оборону подразделения и не допустил потерь среди личного состава.

Указом Президента Российской Федерации Иван Лаптев удостоен медали Суворова. В настоящее время боец находится в краткосрочном отпуске. 

«Для меня честь лично поздравить героя и поблагодарить за службу», – приводит «Югра-ТВ» слова  Бориса Хохрякова.

До передовой Иван принимал активное участие в волонтёрской деятельности. И сейчас, даже  находясь на службе, он принимает участие в благотворительных партийных проектах. Например, в августе этого года вместе с активистами Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Иван помогал в разгрузке и вручении рюкзаков первоклассникам Макеевки. Тогда в рамках акции «Собери ребёнка в школу» партийцы доставили в Донбасс больше 600 портфелей с канцелярией. 

