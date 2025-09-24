Югорчан ждут на масштабном форуме взаимодействия власти и бизнеса «Цифровые решения»
На мероприятии соберутся представители власти всех уровней и бизнес-сообщества для выработки стратегических решений по развитию ИТ-сферы в стране.
Событие состоится в Москве, в Национальном центре «Россия» с 12 по 15 ноября и объединит ведущих представителей госорганов и бизнесменов сферы цифровых технологий для диалога по всем направлениям цифровой трансформации.
Пленарная сессия будет посвящена достижениям в цифровом развитии России, оценке реализации национального проекта «Экономика данных», обсуждению ключевых направлений, определяющих дальнейшее развитие ИТ-отрасли.
В рамках деловой программы форума организаторы – а это Минцифры России при поддержке Правительства России, АНО «Национальные приоритеты», АНО «Цифровая экономика» – предусмотрели три магистральных направления: федеральные и региональные органы власти, бизнес, общество. Каждому из них будет посвящен отдельный день форума. В итоге участники комплексно представят себе, как цифровые технологии влияют на экономику, государственное управление и общественную жизнь страны.
В рамках форума будет действовать выставка лучших отечественных ИТ-решений, которая будет интересна не только крупным игрокам на цифровом поле, но и гражданам как обычным пользователям этих сервисов и услуг. Восемь тематических зон – «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское «железо», «Кадры и обучение» – представят все направления цифрового развития страны, а интерактивные стенды сделают презентацию максимально доступной для посетителей разного возраста и профессиональной подготовки.