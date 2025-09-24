Члены Ассоциации ветеранов СВО Югры примут участие в окружных сборах УрФО
Более ста ветеранов специальной военной операции из всех субъектов Уральского федерального округа соберутся в Челябинске на окружные Сборы ветеранов СВО Уральского федерального округа.
На нескольких площадках столицы Южного Урала 1-2 октября Ассоциация ветеранов СВО в партнерстве с Российским Союзом сельской молодежи пройдет большое мероприятие, на котором в рамках совместной программы РССМ и Росмолодежи «Кадры для села» участникам Сборов представят опыт Челябинской области по трудоустройству ветеранов спецоперации в сельскохозяйственную отрасль.
Сборы предусматривают посещение нескольких предприятий агропромышленного комплекса, агропромышленной выставки, а также индивидуальные консультации.
Центральным событием Сборов станет пленарная сессия «Меры государственной поддержки ветеранов СВО в Уральском федеральном округе», в работе которой планируется участие губернатора Челябинской области Алексея Текслера, зампреда комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ Юлии Оглоблиной, исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Дмитрия Афанасьева.
В ходе Сборов региональные Ассоциации ветеранов СВО обменяются опытом работы, пройдет круглый стол по выработке инициатив для совершенствования законодательства, состоятся мастер-классы по актуальным направлениям социализации возвращающихся с фронта бойцов.
«Предстоящие окружные Сборы — это возможность получить много полезной информации от экспертов и руководства Ассоциации, задать вопросы, обменяться опытом с ветеранами из других регионов УрФО, вместе обсудить пути решения актуальных вопросов и практических задач.
Ветераны СВО несут большую ответственность за помощь боевым братьям, поддержку семей, воспитание будущего поколения и за будущее нашей страны — великой России. Уверен, вместе, большой уральской командой, командой всей страны, мы справимся!» — говорит руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Дмитрий Аксенов.