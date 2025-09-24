В Ханты-Мансийске проходит семинар по изготовлению традиционных изделий из бересты
Организаторами его являются сотрудники Центра ремёсел Югры. Научиться этому делу съехались жители из разных уголков нашего округа. В первый день семинара прошла теоретическая часть, где мастера по художественной обработке бересты поделились навыками работы с берестой, рассказали, как правильно заготавливать бересту, корень кедра и черемуховый прут.
По словам художественного руководителя Центра ремёсел Югры Елены Новьюховой, идея провести семинар по изготовлению традиционных изделий из бересты возникла ещё в прошлом году. Это тот материал, который обские угры используют испокон веков.
– У нас много мастеров, которые работают с покупным материалом, а с природным, таким как береста, очень мало. Для этого мы решили организовать этот семинар. Наша задача – объединить мастеров, которые бы рассказали о своём опыте сбора необходимого материала, это не только береста, это и черёмуховый прут, и корень кедра. Способы хранения у всех материалов разные. Теоретическая часть семинара как раз помогла нам в этом. А на следующий год мы планируем собрать участников, чтобы пойти вместе за сбором материала, – говорит Елена Новьюхова.
С 23 сентября начались практические занятия. Участники семинара в течение пяти дней будут изготавливать различные изделия под руководством мастера по работе с берестой, специалиста Центра ремёсел Ольги Отшамовой. Это ученица мастера по художественной обработке бересты из с. Теги Берёзовского района Галины Михайловны Кургановой.
– На сегодняшний день в Центре ремёсел мы изготавливаем изделия из бересты локальной группы тегинских ханты. Помогает нам в этом Галина Сергеевна Молданова, также мы постоянно советуемся с мастерами на местах, – отметила Е. Новьюхова.
Следует отметить, в настоящее время семинары по изготовлению традиционных изделий из бересты, кроме Ханты-Мансийска, также проходят в г. Урае и д. Щекурье Берёзовского района. Жителей Урая работе с берестой обучает мастер по художественной обработке бересты русского старожильческого населения Галина Александровна Тарасова. В Щекурье семинар проходит под руководством мастера Евгении Валерьевны Вьюткиной.
Завершится семинар 27 сентября. Затем будет организована выставка берестяных изделий, которые изготовят участники семинара.
Надежда Рагимова