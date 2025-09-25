Торжественное открытие новой выставки «От китов до керосина: вековой энергопереход» состоялось в Музее геологии, нефти и газа
24 сентября в Музее геологии, нефти и газа состоялось торжественное открытие масштабной выставки «От китов до керосина: вековой энергопереход». Совместный проект с Музейным центром «Наследие Чукотки» посвящен первой глобальной энергетической революции XIX века, когда переход от использования китового жира к керосину кардинально изменил экономику и быт. Церемония открытия собрала представителей органов власти, научного сообщества, культурных учреждений, учащихся школ и жителей города.
Особенностью открытия стал драматический танцевально-театральный перформанс, созданный приглашёнными музыкантами и артистами Театра обско-угорских народов «Солнце». Постановка, сопровождавшаяся пением китов и музыкой в исполнении саксофониста Олега Боровкова, клавишника Артема Остякова и барабанщика Дмитрия Макаренко, художественно осмыслила противоречивую историю взаимоотношений человека и природы. Артисты Виктор Евдокимов и Андрей Носков в образах китобоев и Катерина Потпот в роли души кита создали мощный эмоциональный образ, подчеркнувший драматизм эпохи. После церемонии гости смогли первыми ознакомиться с экспозицией, принять участие в мастер-классе по изготовлению оттисков линогравюр в виде кита и керосиновой лампы краской с добавлением настоящей нефти и оставить свои отзывы.
Выставка «От китов до керосина: вековой энергопереход» предлагает посетителям проследить исторический путь от зависимости от ресурсов моря к эре углеводородов, проводя параллели с современным переходом к зеленой энергетике.
Экспозиция включает пять тематических разделов.
В разделе «Киты: портрет вида» представлены подлинный позвонок кита и резной моржовый клык, демонстрирующие значимость морских млекопитающих.
Раздел «Охота на гигантов: история китобойного промысла» через исторические артефакты, включая предметы быта из китового уса, раскрывает масштабы промысла.
Эволюцию источников света от китового жира к керосину иллюстрируют редкие лампы и литографии в разделе «Прощай, китовый жир! Здравствуй, керосин!».
Центральным элементом выставки стала монументальная инсталляция «Всплытие и погружение» в разделе «Новый энергопереход: уроки истории для устойчивого развития», изображающая двух гиперреалистичных китов. Один из них, погружающийся в массу пластикового мусора, служит метафорой современных экологических вызовов.
Завершает экспозицию «Книжная полка» с тематической литературой.
Выставка будет работать до 15 февраля 2026 года
Информационная справка: Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — крупный региональный центр сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно—познавательными площадками.