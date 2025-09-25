Полпред Артем Жога дал старт работе форума молодёжи Урала «УТРО»
«УТРО» — это единственный молодёжный форум в стране, который каждый год проходит в разных городах Уральского федерального округа. В Тюмень приехали 500 талантливых, целеустремлённых и активных участников. Впереди у них четыре насыщенных дня с лекциями, мастер-классами, встречами с губернаторами Уральского федерального округа.
На площадке собрались ребята со всего Уральского федерального округа, а также из 33 других регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик.
Форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина под эгидой полпреда в УрФО Артёма Жоги. За годы существования форум стал знаковой площадкой для молодого поколения уральцев, зарекомендовал себя как пространство для общения, дружбы и новых идей
На открытии Артем Жога пожелал продуктивно провести время всем участникам и особо поприветствовал ребят из исторических регионов. На «УТРО» в этом году приехала самая большая в истории форума делегация Донбасса - более 40 человек.
«Всего участие во всех программах форума примут 1500 человек. Каждый приехал со своей историей, мечтами и стремлениями. Но именно здесь, на форуме в Тюмени, они станут большой и дружной уральской командой. Обязательно приеду на «УТРО», и мы в дружеской обстановке обсудим с молодёжью их инициативы и проблемы», — отметил уральский полпред.
Он также напомнил, что каждый год «УТРО» меняет регион проведения. В этот раз участников встречает Тюмень, которая славится своим гостеприимством и традициями. Здесь, по словам полпреда, есть что посмотреть и чем вдохновиться. Он посоветовал ребятам не упустить момент и познакомиться с городом.
Форум «УТРО» проходит в Тюмени с 24 по 29 сентября. Организаторы получили рекордное количество заявок – более 5 тысяч – от жителей 83 регионов России, конкурс на очное участие составил 10 человек на место.