В Югре прогнозируется рост бюджетных доходов в ближайшие два года
На этой неделе Дума Югры утвердила предложения окружного правительства по исполнению бюджета в 2025 году. Также депутаты одобрили поправки в главный финансовый документ на трехлетний период.
О текущем исполнении бюджета Югры парламентариям сообщила заместитель губернатора, директор департамента финансов Вера Дюдина. Доходы за первое полугодие исполнены в сумме 192,3 млрд рублей. Это 46,5% от утвержденного плана на год. Поступление налоговых доходов составили 157,9 млрд рублей – годовой план исполнен на 45,6%.
«Отмечу, что ниже среднего значения у нас исполнение по налогу на прибыль – исполнение составляет 38,5%. Неналоговых доходов поступило 8 млрд рублей. Утвержденный план исполнен на 95%. Здесь перевыполнение обусловлено в основном поступлением доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете. Безвозмездные поступления составили 26,4 млрд рублей или 43,5% утвержденным годовым назначениям», – отметила Вера Дюдина.
По госпрограмме «Сотрудничество» из бюджета Тюменской области поступило 16 млрд рублей. Расходы в первом полугодии текущего года составили 207 млрд рублей. Большая часть из них направлена на реализацию государственных программ автономного округа.
«На реализацию региональных и ведомственных проектов, входящих в проектную часть госпрограмм, за первые полгода текущего года направлено 44,8 млрд рублей, в том числе на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и задач национальных проектов, – 32 млрд рублей. В муниципальные образования из бюджета округа в отчетном периоде предоставлено межбюджетных трансферов в сумме 63 млрд рублей. По итогам первого полугодия сложился дефицит бюджета в сумме 14,7 млрд рублей», – сообщила глава департамента финансов Югры.
Изменения в закон о бюджете на трехлетний период уточняют доходы в текущем году в сторону снижения на 518,8 млрд рублей, в 2026 году – плюс 1 миллиард 890 миллионов рублей, в 2027 году – плюс 1 миллиард 874 миллиона рублей.
«На текущий момент, исходя из основных показателей, которые влияют на исполнение по налогу на прибыль, фиксируем снижение на 24,3 миллиарда рублей. Это связано с тем, что при формировании бюджета была заложена цена в 69,7 доллара США за баррель нефти, а по факту на текущий период она составляет 56 долларов. При прогнозировании мы закладываем показатели, которые утверждаются на федеральном уровне в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», – уточнила Вера Дюдина.
Вместе с тем снижение по налогу на прибыль удается компенсировать увеличением поступлений по налогам на доходы физлиц на 11,2 млрд, налога на имущество на 12,7 млрд, а также доходов от уплаты акцизов на 920 млн рублей.
Таким образом, по уточненному плану доходы бюджета Югры на 2025 год составят 415 миллиардов 657 миллионов рублей, на 2026 год – 418 миллиардов 178 миллионов, на 2027 год – 425 миллиардов 640 миллионов рублей.
Расходы бюджета в 2025 году снизились на 13,7 млрд рублей, в 2026 году они вырастут 12,6 млрд рублей, в 2027 году – на 5,3 млрд рублей. Сокращения связаны прежде всего с переносом сроков реализации ряда проектов в сфере строительства, промышленности, туризма на 2026 и 2027 годы. При этом все обязательства по госпрограмме социального развития будут обеспечены в полном объеме.
«Ни от чего не отказываемся, ничего не отменяем, просто делаем движку вправо», – подчеркнула Вера Дюдина.
Комментируя принятое депутатами решение по корректировке бюджета, председатель Думы Югры Борис Хохряков подчеркнул, что все социальные обязательства в процессе его исполнения будут выполнены.
«Так, в проекте по корректировке бюджета заложено более 4 млрд рублей на помощь участникам специальной военной операции, в том числе 3,7 млрд рублей на социальные выплаты и более 600 млн рублей на решение жилищных вопросов. Будет подписан договор между Фондом национального благосостояния, и из федерального бюджета мы получим еще более миллиарда рублей на снос аварийного жилья. Проиндексирована заработная плата на 7,6%, предлагается более 800 миллионов рублей для того, чтобы решить вопросы тех категорий бюджетников, которые под прямой указ Президента не подпадают. Поэтому, я считаю, что все это сбалансировано», – заключил Борис Хохряков.