23 проекта из Югры вышли в полуфинал премии #МЫВМЕСТЕ
Социальные инициативы жителей Югры успешно прошли региональный этап и теперь представят регион в полуфинале Международной премии #МЫВМЕСТЕ.
От региона в полуфинал были отобраны 23 проекта. Среди инициатив, получивших признание, — миссии Гуманитарного добровольческого корпуса, благотворительная программа «Родное тепло», «Архивный десант» и многие другие. В номинации «Муниципальные образования» отличились Мегион, Ханты-Мансийск, Лангепас, Нефтеюганский и Октябрьский районы.
Особая награда досталась Екатерине Шульге — главному специалисту Центра развития добровольчества Молодежного центра Югры. Она стала «Волонтером года» по итогам регионального этапа. За её плечами — семь гуманитарных миссий и создание собственного волонтерского отряда.
«С первой поездки в гуманитарную миссию добровольчество стало важной частью жизни, пустило корни в самое сердце. Сейчас волонтерство — основа моей работы, досуга, по сути, каждого дня. Победа на региональном уровне — маяк, сигнализирующий, что я на верном пути», — делится мыслями Екатерина.
В этом году участие жителей Югры стало рекордным: на премию подано 569 заявок — на 75 больше, чем в прошлом. Лучшие проекты региона будут представлены в Москве на Форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет с 2 по 5 декабря. Организаторы форума — Ассоциация Добро.рф и Федеральное агентство по делам молодежи.