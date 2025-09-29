Прошлое оживает: в Салыме строят древнейшую крепость и показывают, как жили югорчане в каменном веке
В Салыме (Нефтеюганский район ХМАО-Югры) сейчас идет научная реконструкция крепости каменного века Каюково 2. Образцом является укрепленное городище Каюково 2, обнаруженное югорскими археологами двадцать лет назад на Пунси. Его возраст – 8 тысяч лет.
В октябре будет проведена научная реконструкция входной зоны крепости. Элементы архитектуры воссоздают аутентичными способами, чтобы понять методы работы первопоселенцев.
Верно представить столь древнее сооружение и людей, построивших и населявших его, достаточно трудно, поэтому в рамках проекта подготовлена уникальная выездная выставка «Древнейшая крепость Югры Каюково 2 в исторической живописи и графике». Картины впервые покажут публике в Салымской поселенческой модельной библиотеке.
Цель выставки — подать научные данные, полученные в результате археологических исследований, в доступном и наглядном для широкой аудитории формате.
Пространство библиотеки наполнится сценами из жизни древних каюковцев — обитателей древнейшей на севере Евразии крепости Каюково 2. Все полотна созданы в творческом тандеме археолога, кандидата исторических наук Олега Кардаша и тюменского художника Александра Кухтерина.
В программе просветительских мероприятий для жителей: мастер-классы по гончарной технологии каменного века, лектории и экскурсии.
Приглашаем журналистов, блогеров, краеведов и всех интересующихся историей Югры на презентацию выставки и экскурсию о древнейшей крепости Югры Каюково 2.
Спикеры:
● Кардаш Олег Викторович — археолог, кандидат исторических наук, директор АНО «Институт археологии Севера».
● Кухтерин Александр — художник НПО «Северная археология – 1»
● Кардаш Александр — моушен-дизайнер.
Дата: 29.09.2025-03.10.2025
Время: по предварительной договоренности
Адрес: Салымская поселенческая модельная библиотека, ХМАО-Югра, с.п. Салым, ул. Молодежная, д.8
Контактное лицо для регистрации СМИ: Анна Позднякова
тел.: +7 911 956-61-40