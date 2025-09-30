Губернатор ХМАО назвал дату воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией символом исторической справедливости
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жителей Югры и всех россиян с третьей годовщиной воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, отметив, что эта дата стала символом единства народа и восстановления исторической справедливости.
Руслан Кухарук отметил, что Югра, будучи регионом-шефом города Макеевки, делает все возможное для восстановления в городе мирной жизни.
«Мы видим Макеевку, Донбасс — местом, где хотят жить и работать люди, растить детей, строить планы на будущее. Пусть этот день в нашей общей истории станет ярким примером истинного патриотизма», — подчеркнул губернатор Югры, обратившись к жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо нашей Родины — России.
Отметим, Руслан Кухарук не раз бывал в Донбассе, впервые туда приехав ещё в должности исполняющего обязанности губернатора Югры. В программах рабочих поездок обычно — оценка сделанного и определение дальнейших планов региона по восстановлению Макеевки и других населенных пунктов Донбасса, передача оборудования и техники воинским подразделениям, встреча с бойцами из Югры и волонтерами.