Фестиваль «Наследие тюрков»: праздник единства и культурного многообразия
4 октября Сургутский район с нетерпением ждет начала долгожданного конкурса-фестиваля «Наследие тюрков». Это событие станет ярким праздником культуры, объединяющим представителей разных национальностей и подчеркивающим богатство и разнообразие традиций народов, проживающих в нашем регионе.
Фестиваль проходит в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма». Это подчеркивает его значимость для гармоничного сосуществования различных культур и традиций в нашем обществе. «Наследие тюрков» станет символом единства и согласия, объединяющим людей разных национальностей и культур.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие: представители национально-культурных организаций и жители района. Каждый конкурсант должен подготовить сценическое выступление с демонстрацией своего национального костюма, продолжительностью до трех минут. Жюри будет оценивать участников по критериям креативности, соответствия тематике, зрелищности и артистизма. Особое внимание будет уделено этнографической и исторической достоверности костюмов, а также их способности отразить особенности национальной культуры.
Программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной. Одним из центральных мероприятий станет музыкальная гостиная, где участники смогут погрузиться в волшебный мир мелодий и ритмов тюркской культуры. Также пройдет конкурс национальных костюмов «Тюркские узоры», который обещает стать настоящим зрелищем и ярким акцентом фестиваля.
Победители конкурса получат денежные призы: от 2 000 до 15 000 рублей. Это станет не только наградой за их труд, но и стимулом для дальнейшего развития и популяризации культурного наследия тюркских народов.
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подчеркнул важность этого мероприятия, отметив, что в нашем районе проживают представители 90 национальностей из разных регионов России и стран СНГ. «Мы ежегодно проводим порядка десяти национальных праздников, направленных на поддержание добрососедских отношений и сохранение культурных особенностей различных народов. Конкурс-фестиваль «Наследие тюрков» — это важное событие, которое способствует укреплению межнациональной дружбы, развитию культурных связей и сохранению многообразия традиций», — сказал он.
Конкурс-фестиваль национальных культур «Наследие тюрков» пройдет в Лянторе в КСК «Юбилейный». Для участия необходимо подать анкету-заявку на электронную почту: Rck.zayavki@yandex.ru с пометкой «Наследие тюрков».
Приглашаем всех жителей Сургутского района присоединиться к этому замечательному событию и стать частью большого культурного праздника.