В Югре проиндексируют зарплаты для ряда категорий работников бюджетной сферы
Фонд оплаты труда работников государственных учреждений Югры, которые не подпадают под действие Указов президента России Владимира Путина, с 1 октября будет увеличен на 7,6%. Такое решение приняло сегодня правительство автономного округа.
В число таких работников входят сотрудники школ, больниц, социальных и культурно-досуговых учреждений.
«Изменение коснется около 80 тысяч человек, которые трудятся в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и т.д. Поручил главам городов и районов проработать аналогичные меры в отношении работников муниципальных учреждений», – прокомментировал решение губернатор Югры Руслан Кухарук.
Директор департамента труда и занятости Югры Роман Белкин добавил, что такое решение призвано компенсировать текущий рост цен и должно способствовать сохранению дохода работников государственных муниципальных учреждений региона.
«В его основу положен индекс потребительских цен. Такие решение о повышении заработных плат сотрудникам государственных учреждений мы принимаем традиционно в октябре. Постановление содержит рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований распространить его на работников муниципальных учреждений. Инициативу поддержало Союзом «Объединение организаций профсоюзов Югры», – пояснил Роман Белкин.
Отметим, что данная инициатива станет ощутимой поддержкой для тысячи югорчан, укрепит социальную стабильность и повысит качество жизни людей.