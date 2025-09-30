«Я из рода Ялпус махум» (манс. ‘людей священного города’)
Так называлась литературная гостиная, посвящённая потомку этого древнего мансийского рода Алле Романовне Иштимировой-Посоховой. Встреча с ней состоялась 25 сентября в музее «Торум Маа». Ведущая Марина Иванова построила вечер в виде интервью – задавала гостье вопросы, на которые Алла с удовольствием отвечала.
Она рассказала, что большое влияние на формирование её мировоззрения оказал дедушка Павел Тарасович Костин – именно он научил видеть и слушать природу, окружающих и свою интуицию. Первое стихотворение поэтессы «Загляну в свою ладонь» – посвящено отчасти деду:
– Однажды дедушка спросил меня, пятилетнюю девочку, хочу ли я с ним поехать в священный город? Я, конечно же, с радостью согласилась. В мыслях рисовала сказочный город с храмами. Ехали на лодке – путь был долгим, я всё канючила, ну когда наконец-то мы приедем. Тогда дед, чтобы отвлечь меня, сказал: «Загляни в свою ладонь! Вот видишь – тайга, проточки, река и т.д.»…
Алла рано начала писать стихи, но всё складывала в стол. Однажды, уже учась в Центре искусств для одарённых детей Севера в Ханты-Мансийске, она потеряла свой блокнот со стихами. Его нашёл преподаватель Валерий Соломаха, который оценил талант ученицы и пригласил её на встречу с московскими писателями Игорем Волгиным и Татьяной Бэг. «Когда Татьяна начала читать свой стих: «Я – дерево, растущее на крыше…», я встрепенулась, боже мой, ведь моё стихотворение тоже начинается также: «Я – дерево, растущее в лесу…» Лишь через 20 лет оно было опубликовано», – вспоминает поэтесса.
Несколько лет назад югорская певица Вера Кондратьева написала музыку к этому стихотворению – сегодня мы услышали в её исполнении эту песню.
Алла Романовна рассказала, что в литературный мир пришла через Восток – увлекалась древней китайской поэзией и японской прозой. На неё большое впечатление произвел роман японского писателя Юкио Мисимы «Золотой храм». Она любит читать Фёдора Достоевского. Лишь значительно позже пришла к финно-угорской литературе, а из югорских поэтов выделяет Юрия Вэллу. Как говорит Алла, он пишет просто о важных вещах, но каждая строчка наполнена глубоким смыслом.
Гостья литературного вечера вспомнила и работу в театре обско-угорских народов «Солнце»: «10 лет работы в театре – это прекрасный период в моей жизни и огромный опыт. Особенно запомнились роль Устиньи из спектакля по роману Еремея Айпина «Любить» и роль Дарьи из спектакля «Чёрная песня» по повести Татьяны Молдановой. Трагическую роль Дарьи, которая в течение жизни теряет детей, исполняла, будучи беременной – спектакль дался очень тяжело, но такова актёрская стезя».
Первый сборник одного стихотворения «Загляну в свою ладонь», переведённого на 16 финно-угорских языков, вышел в свет в 2019 году. Преподаватель и почитательница творчества Аллы, мансийский учёный-языковед Дина Герасимова рассказала: «Несколько лет назад преподавала мансийский язык ученикам школы посёлка Полуночного Ивдельского района Свердловской области. Дети прекрасно говорят на родном языке. На одном из занятий прочла школьникам стихотворение Аллы «Загляну в свою ладонь», а затем попросила каждого попробовать написать что-то подобное – у всех получилось по небольшому четверостишию».
Хантыйский литературовед Виктория Сязи отметила в творчестве современной поэтессы необычный слог, говорящие названия стихотворений, в которых автор рассказывает о своём внутреннем чувственно-эмоциональном мире, что не типично для традиционной лирики обских угров. «В третьем сборнике «Я – луна. Я – солнце» прослеживается новый виток развития поэтессы – здесь появляются параллелизмы, характерные для мифологических и ритуальных произведений обских угров», – заметила литературовед.
На сегодня из-под пера Аллы Иштимировой-Посоховой в свет вышло три сборника: «Загляну в свою ладонь», «В языках огня», «Я – луна. Я – солнце», к выпуску готовится новый сборник. В этом году югорская поэтесса была принята в Союз писателей России.
Во время литературной гостиной звучало много добрых слов в адрес поэтессы, все желали дальнейших творческих успехов. Мы присоединяемся к этим пожеланиям.
Людмила Гурьева