Общение и творчество, как лекарство от осенней хандры: весело и с пользой проводят время посетители Центров общения старшего поколения Югры
1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей. Сделать жизнь после выхода на пенсию насыщенной, интересной и социально активной — главная задача Центров общения старшего поколения Югры. Каждый месяц специалисты Отделения СФР по ХМАО-Югре проводят различные мероприятия от спортивных и творческих мастер-классов до лекций по пенсионной и финансовой грамотности.
Постоянные посетители Центра общения старшего поколения Белоярского района приняли участие в празднике «Игры на свежем воздухе. Русские забавы». С радостью окунулись в мир традиционных народных развлечений, игр и состязаний: водили хороводы, пели песни, проверяли свою внимательность в играх и ловкость в эстафетах.
Активисты Центра общения в Лангепасе тоже приняли активное участие в спортивных состязаниях, семейных эстафетах, мастер-классах и русских забавах, а также попробовали блюда национальной кухни на празднике русской культуры «Русский двор».
Помимо активного досуга посетители Центра в городе Белоярский в сентябре собрали и отправили очередную гуманитарную помощь в зону СВО: изготовленные своими руками сети, нашлемники, наборы «сухого душа», блиндажные свечи и многое другое.
Активисты серебряного возраста Центра общения в Березовском районе приняли участие в онлайн-трансляции «Цифровая грамотность: интернет для жизни». Лекторий организован при содействии Социального фонда и Российского общества «Знание». Всем участникам напомнили о правилах безопасного использования интернета в повседневной жизни и как не попасть в сети мошенников.
Отделение СФР по ХМАО-Югре поздравляет всех людей серебряного возраста с Международным днём пожилых людей. Желаем вам здоровья, энергии и чтобы вы всегда чувствовали нашу любовь и поддержку - ждём всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое в Центрах общения старшего поколения Югры
Напомним, в Югре работает семь Центров общения старшего поколения в Белоярском, Березовском, Октябрьском районах, Нижневартовске, Покачах, Лангепасе и Мегионе. Здесь люди пенсионного возраста могут найти новых друзей, обрести новые интересы и умения.
Адреса Центров общения старшего поколения:
– г.Белоярский, 7 микрорайон, д. 5
– пгт.Березово, ул. Ленина, д. 8
– г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, д.17Б
– г.Покачи, ул. Комсомольская, д. 3
– г.Лангепас, ул. Ленина, д. 23А
– г.Мегион, ул.Кузьмина, д.4
– п.Октябрьское, ул.Советская, д.41
С планом мероприятий можно ознакомиться на сайте Отделения СФР по ХМАО – Югре
