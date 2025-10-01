Участник из Ханты-Мансийского автономного округа получил грант в размере 190 000 рублей на форуме «УТРО»
В Тюмени завершился форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО» платформы Росмолодёжь.Форумы. Его участниками стали 500 молодых людей, 14 из которых получили гранты на общую сумму 6,5 миллионов рублей. Даниел Нуркулов из Ханты-Мансийского автономного округа получил грант в размере 190 000 рублей на реализацию проекта — образовательный интенсив «Мастерская лидеров». Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
За пять дней форум стал площадкой для просвещения, диалога и генерации новых идей. Образовательную программу из 40 событий организаторы форума выстроили вокруг 5 ключевых граней молодого профессионала: опыт, идея, сила, ответственность и созидание.
«Такие форумы и мероприятия объединяют нас — помогают создать единую команду, которая трудится над общей целью. Мы работаем ради развития нашей страны, укрепления её суверенитета и улучшения благосостояния граждан, а также ради светлого будущего наших детей. Спасибо вам за активное участие», — отметил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.
Нововведением этого года на форуме «УТРО» стали Уроки истории от глав регионов. Участники делегаций со всего УФО встретились с губернаторами Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В своих выступлениях губернаторы осветили ключевые исторические факты, рассказали о региональных практиках по сохранению наследия Победы и подробно информировали о мерах помощи, оказываемой участникам специальной военной операции и подшефным территориям.
«Самое главное качество для молодого управленца — это готовность учиться постоянно. Не останавливаться на достигнутом, а непрерывно двигать планку своего развития, осваивать новые компетенции и направления. Но не менее важное качество — оставаться человеком: уметь слышать людей, разговаривать с ними, быть в контакте», — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
В последний день форума состоялась встреча полномочного представителя Президента России в УФО Артёма Жоги и губернатора Тюменской области Александра Моора с участниками из Донбасса. Молодые активисты предложили совместные проекты, направленные на развитие культурного обмена, волонтёрской деятельности, поддержку молодёжи и сохранение общей исторической памяти.
Также прошла панельная дискуссия «Наследие форума молодёжи Уральского федерального округа "УТРО": база знаний молодого профессионала России». Здесь подвели итоги работы тематических площадок форума.
Так, участники площадки «Управленцы» создали Банк знаний и сообщество для совместной работы, а также издали сборник с решёнными ситуациями. Участники направления «Наставники» развили ключевые компетенции, получили доступ к Telegram-боту для обмена практиками и методическими материалами. Участники площадки «Медиатехнологи» определили миссию по объединению людей, идей и технологий. «Разработчики» отметили доступность IT-сферы и создали чек-лист по актуальным направлениям. «Исследователи», в свою очередь, провели опрос и сформировали профессиональные компетенции для работы в своей среде.
После официальной части участников ждал концерт. Команда КВН «Союз» выступила в формате интернет-шоу «Промты». Также на сцену вышла певица Ксения Минаева.
Лейтмотивом всего форума стала тема «Всё для Победы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Для участников работали тематические выставки и интерактивные площадки, проходили экскурсии, интеллектуальные игры, спектакли и кинопоказы. Кроме того, прошла серия встреч «По любви», где обсуждали, как творчество рождает смелые проекты, как сила воли и работа над собой становятся примером для других и как гражданский долг и честь формируют суверенитет страны.
Также на церемонии закрытия подвели итоги грантовых конкурсов. В конкурсе Росмолодёжь.Гранты лучшими признаны 12 инициатив на общую сумму 6 миллионов рублей. Кроме того, на форуме состоялся конкурс добровольческих проектов «Территория добра.УТРО». Среди победителей — Юлия Онищенко с проектом «Страт в добро» (250 000 рублей) и Яна Тиханская с проектом «Сила Урал» (250 000 рублей).
«Это просто непередаваемое ощущение, когда ты слышишь своё имя и выходишь за грантом. Мой проект — это популяризация культуры безопасности. Вот второй раз я уже официально становлюсь грантополучателем», — поделился своими эмоциями победитель конкурса Росмолодёжь.Гранты из Курганской области Егор Логинов.
«УТРО» — крупнейший молодёжный форум Уральского федерального округа. Это ежегодная площадка для обучения, нетворкинга и презентации проектов. Форум стал важной частью жизни активной молодёжи Урала. Он проводится в УФО с 2011 года. В Тюменской области это событие состоится в третий раз. «УТРО» — единственный в России форум, который ежегодно меняет регион проведения и главную тему.