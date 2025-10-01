Лучшие медиапроекты Югры определят на ежегодном конкурсе «Журналист года Югры»
Департамент внутренней политики Югры объявляет о старте ежегодного конкурса «Журналист года Югры». Мероприятие направлено на поддержку и поощрение талантливых представителей медиасферы региона.
Конкурсные работы оцениваются в трёх направлениях. Основные номинации включают категории для журналистов телевидения, радио, печатных изданий и интернет-СМИ, а также номинации для телеоператоров, интервьюеров, фотокорреспондентов, авторских работ, информационных кампаний, юных и молодых журналистов, блогеров.
Тематические номинации охватывают важные социальные темы: «Терроризм не пройдёт», «Мир нашему дому», «Преемственность поколений», «Год исторического наследия», «Югра без коррупции», «Национальные проекты» и другие актуальные направления.
Специальные номинации предназначены для администраторов госпабликов, медиасообществ и медиакоманд года. Отдельное звание «Журналист года Югры» присуждается представителям СМИ, продемонстрировавшим высочайший уровень профессионального мастерства.
На конкурс принимаются работы, опубликованные в СМИ и социальных сетях с 26 ноября 2024 года по 21 октября 2025 года.
К участию приглашаются сотрудники официально зарегистрированных СМИ, работающих на территории Югры, а также учащиеся 5–11 классов, студенты средних и высших учебных заведений округа и выпускники Медиашколы креативных индустрий.
В конкурсе могут принять участие граждане Югры, ведущие личные аккаунты в социальных сетях с аудиторией от 500 подписчиков. Кроме того, к участию приглашаются специалисты пресс-служб, подразделений по связям с общественностью, а также сотрудники и коллективы, которые ведут официальные страницы органов исполнительной власти, местного самоуправления и их подведомственных учреждений Югры.
Приём заявок осуществляется до 21 октября 2025 года на официальном сайте ugramediaperson.ru.