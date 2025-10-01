Подведены итоги Окружного фестиваля художественного и технического творчества людей старшего возраста «В движении»
«Серебряный возраст» - творчеству не помеха! Именно с таким вдохновляющим лозунгом фестиваль Окружного Дома народного творчества прошел в 2025 году!
Участники из 18 муниципальных образований Югры продемонстрировали уникальное мастерство в самых разных жанрах: вокал, хореография, инструментальное творчество, художественное чтение, дизайн, декоративно-прикладное искусство.
Конкурсанты – яркий пример, как творчество помогает сохранять молодость души и поддерживать позитивный настрой на протяжении всей жизни.
Сегодня, 1 октября, в Международный день пожилого человека, официальная группа «ВКонтакте» ОДНТ превратилась в виртуальную сцену: организаторы подготовили онлайн-выставку творческих работ и гала-концерт лучших номеров фестиваля этого года – https://vkvideo.ru/video-139501369_456242455.
С полным списком лауреатов Вы можете ознакомиться в прикрепленном документе.
Рассылка дипломов будет осуществлена до 10 декабря 2025 года на электронные адреса, указанные в заявках.