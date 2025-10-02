Приглашают изготовить традиционную меховую сумочку
В городе Ханты-Мансийске в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» начал работу семинар «Работа с мехом. Реконструкция технологий». Практическая часть мероприятия проходит в рамках выездной сессии Ассоциации этнографических музеев России.
В рамках семинара открылась выставка традиционных меховых изделий. Орнаментированные женские сумочки тучанг и меховые сумки для хранения и перевозки вещей ёрнхурыг (манс. ‘ненецкая сумка’) в прошлом были у каждой женщины. Тучанг украшали орнаментом из меха двух цветов – тёмным и светлым, для украшения при сшивании деталей изделия сухожильными нитями, в них вкладывали полоски сукна разного цвета.
На семинаре мастера расскажут и покажут азы изготовления женской сумочки тучанг. Галина Шиянова, представительница тундровых ненцев, расскажет об обработке и выделке шкуры оленя. Альбина Ярсомова представляет восточных ханты, она с учениками изготовит детскую зимнюю обувь из ровдуги. Мария Игишева, представительница северных ханты, будет обучать изготовлению узоров в технике меховой мозаики.
На выставке были представлены фотографии традиционных меховых изделий. Они были сделаны эстонскими учёными в 80-е годы прошлого столетия во время экспедиции к обским уграм. В составе экспедиции были и профессиональные художники, которые в точности рисовали традиционные предметы быта и обихода, хранившиеся в семьях коренных жителей. Позже этнографом и историком Т.А. Молдановой был выпущен альбом с фотографиями этих изделий, которые теперь являются эталоном для мастеров нашего времени.
Мастера на семинаре будут работать в течение трёх дней, поэтому всех желающих приглашают принять участие и изготовить традиционные сумочки.
Галина Кондина