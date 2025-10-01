Ко Дню пожилых людей — о мерах их поддержки в Югре
В Югре проживают 408 557 пенсионеров по старости (каждый четвертый югорчанин), из них неработающих – 302 326 человек.
Средний размер пенсии по старости в регионе составляет 36 061,11 руб. Дополнительно к пенсии в соответствии с законодательством автономного округа неработающим гражданам (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), постоянно проживающим на территории Югры, имеющим стаж работы на его территории не менее 20 лет, выплачивается ежемесячное социальное пособие (969 рублей – при стаже работы от 20 до 25 лет; 1 107 рублей – при стаже работы 25 и более лет).
Одиноко проживающим неработающим гражданам законодательством автономного округа предоставляется: бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики; оплата 50 процентов стоимости лекарств и изделий медицинского назначения, оплата газификации жилых домов (квартир), максимальный размер которой составляет 120 000 руб.
Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и 80 лет, предоставляется компенсация взноса за капитальный ремонт в размере 50% и 100% соответственно. Малоимущим неработающим пенсионерам предоставляется региональная социальная доплата к пенсии (ее средний размер – 3 536 рублей). Кроме того, неработающие пенсионеры ежегодно за счет средств бюджета Югры получают единовременную денежную выплату ко Дню образования автономного округа в размере 1 000 рублей. Планируется, что в юбилейном 2025 году эта выплата составит 3 000 рублей.
В Югре 29 государственных организаций социального обслуживания предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам. Это 20 комплексных центров социального обслуживания населения инвалидов; многопрофильные реабилитационные центры для инвалидов; геронтологический центр; психоневрологический интернат; пансионаты круглосуточного ухода и другие.
Всего в 2024 году 24,5 тысячи югорчан «60+» получили социальные услуги. В Югре реализуется программа семейного ухода «Приемная семья для пожилого гражданина» (в настоящее время в округе 185 таких семей).
В Югре с 2016 года зарекомендовала себя технология обучения граждан «Университет третьего возраста». Программа включает 16 направлений (факультетов), среди которых «Цифровая грамотность», «Здоровье и физическая активность», «Финансовая грамотность», «Культура и искусство», «Безопасность жизнедеятельности», «Правовые знания», «Психология», «Дом мудрости, надежды и теплоты».