Ко Дню пожилых людей — о мерах их поддержки в Югре

В городе Ханты-Мансийске в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» начал работу семинар «Работа с мехом. Реконструкция технологий». Практическая часть мероприятия проходит в рамках выездной сессии Ассоциации этнографических музеев России.