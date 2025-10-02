В Октябрьском районе Югры в профильных классах детей учат бизнесу, сельскому хозяйству и нефтяному делу
В Октябрьском районе благодаря реализации инициативы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» на базе образовательных учреждений успешно функционируют несколько профильных классов.
Первой ласточкой десятилетие назад стал Сургутнефтегазкласс в Карымкарской школе, в прошлом году открылся предпринимательский в Приобье, а в нынешнем – агротехнологический класс, который начал свою работу на базе Нижненарыкарской школы.
Агротехнологический класс готовит школьников к последующему получению среднего профессионального и высшего образования по специальностям, соответствующим аграрно-технологическому профилю, а также их дальнейшему трудоустройству в сельскохозяйственных предприятиях и организациях.
«Класс создан для развития престижа аграрного образования, повышения осознанного выбора профессии сельскохозяйственной направленности и воспитания интереса у обучающихся к научно-исследовательской деятельности. Азы сельскохозяйственной науки будут постигать 9 обучающихся 7 классов, — отмечают педагоги школы.
Занятия в агроклассе позволят сформировать у учеников экологическую культуру, развить интерес к сельскому хозяйству, биотехнологиям и изучению окружающей среды. Школьники смогут принимать активное участие в реализации экологических проектов, что послужит их личностному и профессиональному развитию.
А ученики бизнес-класса Приобской школы оттачивают предпринимательские навыки.
Бизнес-классы – это современный тренд профильного обучения. В школе уже год успешно функционирует подобный класс, помогающий сформировать у школьников бизнес-мышление и подтолкнуть их к разработке и запуску собственных проектов. Ребята постигают основы предпринимательства и социально-экономической географии, изучают финансовую грамотность.
23 сентября ученики Приобской школы побывали в Сургутском государственном университете, где работал образовательный интенсив для обучающихся бизнес-классов Югры под названием «Будущий предприниматель: технолидеры Югры». Мероприятие стало замечательной возможностью для развития своих предпринимательских навыков, ознакомления с современными трендами данной сферы и встречи с опытными специалистами в области бизнеса и технологий.