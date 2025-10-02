Форма поиска

3 октября в Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский детский инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни".

02.10.2025

В фестивале примут участие команды, коллективы и воспитанники государственных общеобразовательных, спортивных и специализированных школ, детских любительских футбольных клубов и школ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Одним из важных событий фестиваля станут футбольные турниры и товарищеские матчи, которые позволят объединить ребят с разными возможностями здоровья и создать атмосферу настоящего спортивного единства. Матчи будет комментировать Артем Шмельков, спортивный комментатор телеканала МАТЧ-ТВ.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по футболу и фристайлу, интеллектуальная викторина «Рассудители мифов», а также спортивные игры на свежем воздухе — корнхолл, джакколо и шаффлборд.

Мастер-классы проведут звёзды отечественного футбола, многократные чемпионы и обладатели Кубка России, мастера, прославлявшие нашу страну на международных соревнованиях в составе национальной сборной:
Константин Головской, многократный чемпион и обладатель Кубков России, Болгарии и Казахстана;
Дмитрий Епифанов, российский вратарь, чемпион России и обладатель Кубка России в составе «Спартака»(Москва);
Дмитрий Богачев, российский и мировой рекордсмен по футбольному фристайлу, участник UEFA EURO 2020.

Интеллектуальная викторина «Рассудители мифов» пройдет под руководством ведущего Григория Твалтвадзе с участием экспертов:
Константина Васильева, врио директора АУ «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва»;
Вадима Гильванова, главного врача БУ ХМАО-Югры «Клинического врачебно-физкультурного диспансера»;
Сергея Власова, директора Региональной общественной организации «Федерация футбола ХМАО-Югры»
Дмитрия Сенникова, мастера спорта, Двухкратного чемпиона России и трёхкратного обладателя Кубка России.

Участники получат важные знания о здоровом образе жизни, пользе физической активности и правильном восстановлении после нагрузок, а также смогут проверить свою эрудицию в интеллектуальной викторине.

Финалом фестиваля станет церемония награждения с вручением ценных призов и подарков.

