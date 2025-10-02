3 октября в Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский детский инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни".
В фестивале примут участие команды, коллективы и воспитанники государственных общеобразовательных, спортивных и специализированных школ, детских любительских футбольных клубов и школ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Одним из важных событий фестиваля станут футбольные турниры и товарищеские матчи, которые позволят объединить ребят с разными возможностями здоровья и создать атмосферу настоящего спортивного единства. Матчи будет комментировать Артем Шмельков, спортивный комментатор телеканала МАТЧ-ТВ.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по футболу и фристайлу, интеллектуальная викторина «Рассудители мифов», а также спортивные игры на свежем воздухе — корнхолл, джакколо и шаффлборд.
Мастер-классы проведут звёзды отечественного футбола, многократные чемпионы и обладатели Кубка России, мастера, прославлявшие нашу страну на международных соревнованиях в составе национальной сборной:
- Константин Головской, многократный чемпион и обладатель Кубков России, Болгарии и Казахстана;
- Дмитрий Епифанов, российский вратарь, чемпион России и обладатель Кубка России в составе «Спартака»(Москва);
- Дмитрий Богачев, российский и мировой рекордсмен по футбольному фристайлу, участник UEFA EURO 2020.
Интеллектуальная викторина «Рассудители мифов» пройдет под руководством ведущего Григория Твалтвадзе с участием экспертов:
- Константина Васильева, врио директора АУ «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва»;
- Вадима Гильванова, главного врача БУ ХМАО-Югры «Клинического врачебно-физкультурного диспансера»;
- Сергея Власова, директора Региональной общественной организации «Федерация футбола ХМАО-Югры»
- Дмитрия Сенникова, мастера спорта, Двухкратного чемпиона России и трёхкратного обладателя Кубка России.
Участники получат важные знания о здоровом образе жизни, пользе физической активности и правильном восстановлении после нагрузок, а также смогут проверить свою эрудицию в интеллектуальной викторине.
Финалом фестиваля станет церемония награждения с вручением ценных призов и подарков.