В Югре Росгвардия организовала для журналистов региона дни открытых дверей 

02.10.2025

К 9-летию со Дня образования Управления Росгвардии по ХМАО – Югре военнослужащие и сотрудники ведомства инициировали ряд встреч с корреспондентами телевизионных и печатных СМИ автономного округа.

В Ханты-Мансийске начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков встретился с корреспондентом общественно-политической газеты «Новости Югры» Еленой Кармановой, рассказав о деятельности ведомства, и ответил на вопросы репортера.

В Сургуте начальник межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Виталий Коба рассказал корреспонденту телерадиокомпании «Сургутинтерновости» Камиле Аккускаровой о задачах ведомства, обеспечении охраны объектов и квартир граждан, подключенных к пульту вневедомственной охраны, а также об охране правопорядка в городе.

В Когалыме начальник городского отдела вневедомственной охраны старший лейтенант полиции Иван Пузиков организовал встречу с программным редактором ТРК «Инфосервис +» медиа-холдинга «Западная Сибирь» Олесей Дементьевой. В ходе интервью акцент был сделан на преемственность поколений, работу с молодыми специалистами ведомства и требованиях при поступлении на службу. 

