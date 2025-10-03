В музее «Торум Маа» югорские и ямальские мастерицы передают опыт молодежи
В этнографическом музее «Торум Маа» югорские и ямальские мастерицы передают опыт работы с мехом молодежи.
«1 октября начал работу семинар на тему «Работа с мехом. Реконструкция технологий». Его тематику определила проходящая в эти дни в столице Югры выездная экспертная сессия Ассоциации этнографических музеев России. Тема экспертной сессии «Меховые изделия в музейных собраниях России», – рассказали в музее.
Отметим, что этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» является членом Ассоциации этнографических музеев России и выступает партнером этого значимого форума.
В тематике мастер-классов семинара – традиционные техники работы с мехом коренных народов Севера: от выделки до создания мозаик и орнаментов.
Знакомство с техниками меховой и ровдужной мозаики, работу по выделке оленьей шкуры демонстрируют мастера Мария Игишева, Альбина Ярсомова и Галина Шиянова.
«Мария Ивановна Игишева из Казыма, где ведется большая по восстановлению традиционных методов работы с мехом и по обучению способам этой работы, Альбина Лазаревна Ярсомова, народный мастер России, представитель традиционной культуры юганских ханты из поселения Угут Сургутского района, Галина Токчевна Шиянова, носитель традиционной культуры тундровых ненцев, родом из Надымского района ЯНАО», – рассказали организаторы семинара.
Участники мастер-классов – студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа и воспитанники Центра искусств для одаренных детей Севера. Также на семинар пришли жители города, которые интересуются работой с мехом.
Теоретические аспекты темы обсудили участники экспертной сессии Ассоциации этнографических музеев России на Круглом столе «Меховые изделия в музейных собраниях России» в Музее Природы и человека.
А сегодня, 3 октября участники сессии встретятся с мастерицами Марией Игишевой, Альбиной Ярсомовой и Галиной Шияновой на мастер-классе по работе с мехом в «Торум Маа», где смогут воочию наблюдать рождение прекрасных изделий из меха. Кроме того, участники выездной сессии посетят межмузейную выставку «Рукодельные сумки обско-угорских мастериц».