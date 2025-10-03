В Югре решили вопрос с хиджабами и никабами в школе
В Югре вопрос с хиджабами и никабами в школе решили согласно закону. Напомним, что 3 сентября 2025 года в нашей стране начал действовать ГОСТ Р 71582-2024 по школьной форме. Требования, прописанные в документе, носят рекомендательный характер. Однако на их основе местные образовательные организации могут утвердить общий вид обучающихся локальными нормативными актами.
Именно так сделали в Нижневартовске. Департамент образования города установил четкие требования для школьной одежды: она должна быть удобной, эстетичной и светской. А главное — никаких головных уборов и другой атрибутики, указывающей на религиозную принадлежность, чтобы каждый учащийся чувствовал себя частью общего коллектива. В частности, запрет коснулся хиджабов и никабов.
«Требования к одежде в школе вводятся для создания образовательной атмосферы, необходимой для занятий, укрепления дисциплины и порядка, создания общей культуры и эстетики внешнего вида, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками», — отметила заместитель директора Департамента образования и науки Югры Инна Святченко.
Директор департамента образования Нижневартовска Оксана Серебренникова твердо заявила, что, если родители принимают решение, что их ребенок должен ходить именно в религиозной одежде, у них есть законное право выбрать семейную форму обучения.
Как отметил муфтий Югры Тагир хазрат Саматов, родителям необходимо с пониманием относиться к уставу и правилам конкретной школы. Так, девочка может носить платок по пути в учебное заведение и надевать его после окончания занятий.
«Но если вопрос принципиальный для семьи, то нужно подбирать образовательную организацию, где ношение головного убора предусмотрено правилами внутреннего распорядка, чтобы ребенок мог продолжать обучение», — говорит он.
Свое мнение по поводу введения единого стандарта школьной формы высказали родители Нижневартовска. Так, представитель Совета отцов, Общественной палаты города Ренат Губайдуллин считает, что религиозная атрибутика в школах создает ненужное разделение среди детей.
«Никто не запрещает вне стен учебного заведения идти в храм либо в мечеть. Но в школе дети должны быть едины. Я вспоминаю советское время, где единая школьная форма способствовала нашей сплоченности и равенству. Школа — не арена для религиозных дебатов, а место, где дети сосредотачиваются на учебе. Мы все — граждане многонациональной страны и должны стремиться к сплочению, а не к разобщению», — убежден вартовчанин.
Опыт Нижневартовска доказывает, что установление единых требований — это пример создания равных условий для всех. Именно в школе начинается воспитание уважения к правилам и нормам государства, в котором живем.
В России светский характер обучения и единые правила относительно школьной одежды вводятся не только для поддержания порядка и деловой атмосферы, но и для того, чтобы все дети чувствовали себя в равных условиях и могли сосредоточиться на учебе.