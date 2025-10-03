В Югре стартуют образовательные программы академии гражданского общества «Добрино»
Академия «Добрино» запускает масштабную образовательную программу в шести городах Югры. Это комплексная программа, направленная на повышение квалификации представителей НКО и активной молодёжи через практикоориентированное обучение у федеральных и региональных экспертов.
Обучение — продолжение работы всероссийского форума развития гражданского общества «Добрино», который прошёл в Ханты-Мансийске с 9 по 13 сентября. Оно нацелено на перевод инициатив в практическую плоскость в муниципалитетах.
Практикумы пройдут в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Нягани, Югорске и Ханты-Мансийске. Всего пройти обучение смогут свыше 600 человек — руководители и представители НКО, лидеры добровольческих объединений, гражданские активисты в возрасте от 18 лет, а также студенты высших и средних специальных образовательных организаций.
Образовательная программа разделена на три ключевых блока.
Первый блок — «Программа НКО 360: региональные практики управления» — пройдёт с 10 по 26 октября. Он нацелен на повышение социальной результативности кооперации и деловых партнёрств некоммерческих организаций и органов власти.
Второй и третий блоки рассчитаны на молодёжь Югры, и включают программы: «Креативное пространство и инициативные проекты — точки соприкосновения» и «Социокультурный импульс молодёжи: развиваем родные места».
Образовательные программы для молодёжи будут проходить с 31 октября по 2 ноября в Сургуте и 7-9 ноября в Ханты-Мансийске. Особое внимание спикеры уделяет практическим инструментам социального проектирования, основам урбанистики для малых территорий, а также развитию «гибких навыков»: командной работе, публичным выступлениям, ведению переговоров с властью и бизнесом, а также управлению ресурсами проекта.
Ключевая цель очных образовательных программ «Добрино» — формирование и развитие в муниципалитетах профессионального кадрового резерва лидеров НКО и молодёжных проектов, способных разрабатывать и реализовывать социальные инициативы для решения актуальных проблем территорий.
Регистрация проходит на портале Добро.РФ.
Организатор мероприятия – Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АНО «Академия развития гражданского общества «Добрино», Молодёжный центр Югры и Фонд гражданских и социальных инициатив Югры. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».