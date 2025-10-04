Окружной Дом народного творчества Югры объявляет старт голосования на приз зрительских симпатий Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»!
В этом году уникальный фестиваль объединил более 6000 участников из разных уголков России и зарубежных стран – Казахстана, Узбекистана, Египта, Китая, Беларуси, Германии.
Каждое выступление — это неповторимое погружение в мир народной культуры, где традиции встречаются с современностью, а самобытность раскрывается во всём своём великолепии.
Друзья, сегодня именно Вам предстоит решить, кто заслуживает стать настоящим любимцем публики.
Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника конкурса или отдельный номер переходите по ссылке: https://vk.cc/cPRlkd.
Голосование продлится с 1 по 31 октября 2025 года включительно.
Важно! Голосование с одного аккаунта возможно лишь единожды, а также запрещена накрутка голосов с использованием различных сервисов. В случае признаков накрутки результат участника будет аннулирован.
Посмотреть номера участников Вы можете здесь: https://vkvideo.ru/@odntugra86. Для удобства все выступления рассортированы по номинациям и возрастным категориям.
Победитель будет объявлен 4 ноября, в День народного единства, на сайте и в официальной группе во ВКонтакте Окружного Дома народного творчества.
Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры Югры, Департамента молодежной политики Югры, Российского Дома народного творчества, РО ОГО "Ассамблея народов России" в Югре, Первого Российского Национального Канала.