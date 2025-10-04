В Югре Росгвардия поддержала всероссийский экологический проект «Зеленая Россия»
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие во всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», которая проходила в течение сентября во всех подчиненных структурных подразделениях ведомства в регионе.
Представители спецназа, вневедомственной охраны, Центра лицензионно-разрешительной работы в местах дислокации автономного округа очищали близлежащую к подразделениям территорию, а также парки и скверы, расположенные в непосредственной к ним близости.
В результате осенней уборки вывезены десятки килограммов мусора, очищено более 20 газонов.
Кроме этого, росгвардейцы ежегодно убирают подшефный родник в природном парке «Самаровский Чугас» г. Ханты-Мансийска, чистят береговые территории рек и водохранилищ, высаживают кедры и сосны.
«Росгвардейцы заботятся об экологии территории, на которой несут службу, участвуя в различных акциях и сохраняя уникальное богатство природных ресурсов страны», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
