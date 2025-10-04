Андрей Бетин: завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»

7 октября Россия отмечает праздник – День беременных. Его цель – содействовать рождаемости и формировать культуру бережного отношения к материнству. В этот день рассказываем о пособиях Отделения Социального фонда России по ХМАО-Югре для женщин, которые готовятся к появлению малыша.