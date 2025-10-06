Более 10 тысяч будущих мам с начала года получили выплаты и пособия от Отделения СФР по ХМАО-Югре
7 октября Россия отмечает праздник – День беременных. Его цель – содействовать рождаемости и формировать культуру бережного отношения к материнству. В этот день рассказываем о пособиях Отделения Социального фонда России по ХМАО-Югре для женщин, которые готовятся к появлению малыша.
Если женщина встанет на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель), она может претендовать на получение единого пособия для беременных. Пособие назначается в зависимости от уровня доходов семьи. Прожиточный минимум трудоспособного человека на 2025 год составил 23 165 рублей. Таким образом, Единое пособие для беременных женщин составляет 11 582,5 рубля – 50% прожиточного минимума, 17 373,75 – 75% и 23 165 рублей в месяц – это 100%.
«С начала года в Югре 3 882 беременные женщины получили единое пособие. Оформить пособие можно подав заявление через портал госуслуг, МФЦ, или обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре. Никаких дополнительных документов собирать не понадобится: все необходимое фонд самостоятельно запросит в соответствующих органах и организациях», – рассказала Ольга Галюк управляющий региональным Отделением СФР.
Также Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре оплачивает услуги по родовым сертификатам, дающим женщине право выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и медицинских осмотров ребёнка в первый год его жизни.
Этот электронный документ формируется при первом обращении будущей мамы в женскую консультацию. Стоимость родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Обналичить эти средства нельзя, они напрямую перечисляются медицинским организациям региональным Отделением СФР.
По этому документу женщине в период беременности оплачивается медицинская помощь, оказанная амбулаторно, помощь во время родов и в послеродовой период, а также расходы на профилактические медицинские осмотры ребёнка в первый год жизни. Отделение СФР по ХМАО – Югре оплатило услуги по родовым сертификатам более 10 тысячам югорчанок.
С начала года 7 564 работающие женщины оформили пособие по беременности и родам. Его размер зависит от заработка, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма выплаты составляет 103 285 рублей. Максимально можно получить до 794 355 рублей.
Работающие женщины оформляют выплату у работодателя. Неработающие – на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре или многофункциональном центре. Неработающей женщине пособие по беременности и родам доступно только в том случае, если центр занятости признал её безработной в течение года со дня увольнения. Если увольнение связано с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката и т.п., то комплексная оценка нуждаемости семьи не проводится.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
