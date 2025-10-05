Руслан Кухарук поздравил югорских педагогов с Днём учителя
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил с профессиональным праздником учителей региона.
В Югре более 37 тысяч учителей, воспитателей и наставников ежедневно трудятся на благо нашего региона и страны, занимаясь воспитанием подрастающего поколения.
«Спасибо за ваше терпение, доброту и внимание, за способность находить подход к каждому ребенку. Ваш ежедневный труд учит детей верить в собственные силы, добиваться поставленных целей и мечтать о больших свершениях. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, благополучием и счастьем, а профессиональный путь освещен успехами и достижениями ваших учеников», — сказал руководитель автономного округа.
Он подчеркнул, что история автономного округа – это летопись трудового подвига, которую писали и пишут выпускники школ, техникумов, колледжей и вузов Югры.
Напомним, что в преддверии сразу нескольких профессиональных праздников и в честь 85-летия системы среднего профессионального образования Руслан Кухарук вручил государственные, ведомственные и окружные награды югорским педагогам.
Он поблагодарил учителей за труд, профессионализм, терпение и заботу, отметив, что они не только передают знания, но и воспитывают в юных югорчанах любовь к Родине, уважение к культуре и стремление к знаниям.
«Ветеранам педагогического труда – низкий поклон за многолетний вклад в развитие образования Югры. Ваши мудрость и опыт бесценны! Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — сказал глава региона.